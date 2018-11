De Grazia: La tesis de que Zapatero no podía ser tocado fue desechada

Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN), dijo este jueves que la posición de José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España, fue "derrotada" por la mayoría de los parlamentarios de la AN.

"Lo que si es cierto es que la mayoría de los diputados estamos en sintonía con el país. La tesis de que Zapatero no podía ser tocado fue desechada. Eso cambia el juego, e impide que ese señor pueda ser validado por propios y extraños", dijo De Grazia en una entrevista a EVTV.

El dirigente político del partido La Causa R negó que exista alguna intención de alianza entre sectores de oposición afectos a Zapatero y diputados oficialistas para reabrir la votación sobre el acuerdo y perjudicar la presidencia del parlamento correspondiente al partido Voluntad Popular.

"Yo creo que ningún político sensato de la oposición se 'suicidaría en primavera' con una tesis de esa manera, el que escogió ese camino se enterró como político en Venezuela", expresó el parlamentario, así lo informó EVTV Miami.