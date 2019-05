De Grazia: "No le daré gusto a la narcodictadura de exhibirme como trofeo"

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por La Causa R, informó este jueves que se encuentra en calidad de acogido en la Embajada de Italia en Caracas, luego de que la asamblea nacional constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria, junto con la de otros seis legisladores.

“No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, corrupción, narcotrafico y terrorismo”, escribió el parlamentario en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

De Grazia sostuvo que tomó esa decisión no con el propósito de convertirse en héroe ni en mártir, sino porque quiere serle útil al país y darle algo de paz a su familia, en especial a su madre e hijos.

Reiteró su compromiso con Venezuela, pese a reconocer las limitaciones que se le imponen por encontrarse en una residencia diplomática.

El allanamiento de la inmunidad de los legisladores ocurrió a raíz de la sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que compromete la responsabilidad de estos por la presunta comisión flagrante del delito de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

Este miércoles en la tarde, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvo al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los invocrados en la sentencia por participar en la acción militar del 30 de abril, en la que excarcelaron al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Con De Grazia ya son tres los diputados afectados por la decisión de la ANC que se encuentran acogidos en residencias diplomáticas en Caracas. La parlamentaria Mariela Magallanes está desde el miércoles en la Embajada de Italia y su homólogo Richard Blanco en la Embajada de Argentina desde el jueves en la mañana.

