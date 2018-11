De Grazia: La Causa R se separó de la Unidad por su falta de estrategia

Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, comentó este domingo que la "falta de propósito y estrategia", desde los curules de la Unidad Democrática en el Parlamento, fue lo que hizo que el partido La Causa R se separara de la fracción democrática parlamentaria.

“La Unidad no es una sopa de letras, la Unidad tiene que ser de propósito y estrategias. Si en eso no coincidimos, por supuesto no lo acompañamos; y por eso nuestra decisión de separarnos de la fracción de la Unidad dentro de la Asamblea Nacional”, explicó en una entrevista al medio digital Punto Corte.

De Grazia explicó que el objetivo del partido es tener la autonomía suficiente para responder a las circunstancias nacionales.

"(Queremos) tener la autonomía suficiente para poder responder a circunstancias tan difíciles y complejas sin comprometernos en unas posiciones que, obviamente, dejan mucho que desear. La gente no está pendiente de la unidad ni de la unión, sino de cómo comer, cómo montarse en un transporte, de resolver o sobrevivir", opinó el parlamentario.

A su juicio, la dirigencia de la oposición debe crear una estrategia, un propósito y un objetivo definido para salir de la crisis.

"Los venezolanos podrán perdonarnos todo, menos que la unidad no haya logrado salir de la crisis por andar peleando dentro de la oposición. No van a perdonar las traiciones y distracciones por cuidar cargos burocráticos, por reparticiones ingestas, por falta de una política común que nos permita superar esta tragedia", aseveró.

Por otra parte, el parlamentario aseguró que las amenazas realizadas desde el Ejecutivo Nacional a su persona y al dirigente político Andrés Velásquez se deben a que denunciaron la presencia del Ejército de Liberación Nacional, organización guerrillera oriunda de Colombia, en minas dentro del territorio venezolano.

Con información de Punto de Corte.