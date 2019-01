González: Ningún funcionario detiene al presidente de la AN sin una orden

Omar González, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este lunes que ningún funcionario se atreviera a detener al presidente de Venezuela sin una orden superior. "El mundo entero ha condenado la extraña situación ocurrida con Juan Guaidó en la autopista Caracas - La Guaira", indicó

“Había de parte nuestra la decisión inquebrantable de cumplir el artículo 233 de la Constitución para que, ante el vacío del poder, el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la altísima responsabilidad de conducir interinamente la jefatura del Estado. La comunidad internacional reaccionó de inmediato luego de que se pronunciara el señor Almagro, de la OEA, y en un efecto cascada el mundo entero respaldó la decisión constitucional de llenar ese vacío de poder”, explicó el diputado por el en entrevista para TV Venezuela.

Asimismo, pidió para que más sectores del país se sumen al apoyo que requiere Juan Guaidó. “Militares y civiles deben salir a respaldar la constitución nacional. Esto es un llamado al pueblo entero el de uniforme y civil para que en las próximas horas se pronuncien”.

El parlamentario señaló que no saben donde se hará la sesión ordinaria de este martes debido a que desconocen si entregarán las instalaciones.

