González: Guaidó debe llenar la vacante de la presidencia de la República

Omar González, diputado a la Asamblea Nacional (AN), rechazó este sábado la intervención del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, acerca de que no existe una vacante en la presidencia de la República y dijo que, a su juicio, el nuevo presidente del Parlamento es quien debe llenarla.

“Algunos aspectos de su intervención me parecen interesantes, pero no comparto la tesis de que en el país no existe una vacante en la presidencia. En Venezuela hay un vacío de poder institucional que debe ser llenado cuanto antes”, indicó González en exclusiva para El Nacional Web

"Votamos a favor de la elección de Guaidó como presidente de manera condicionada porque si él no está a la altura de las circunstancias, él va a tener en nosotros la primera línea de crítica y exigencia”, agregó.

El parlamentario, que forma parte de Vente Venezuela, comentó que el martes presentará ante la plenaria un proyecto de estatuto que sirva como hoja de ruta para el proceso de transición a la democracia.

“Vamos a presentar el próximo martes para la consideración de la plenaria un proyecto de estatuto de gobierno de transición conforme a lo que establecen nuestras leyes y la situación terrible que está sufriendo Venezuela”, continuó.