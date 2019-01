Golinger sobre Chávez: Nunca denuncié abuso ni acoso

La abogada estadounidense Eva Golinger aseguró que “nunca jamás” se refirió a una situación de acoso o abuso de parte de Hugo Chávez, luego de comentar durante un documental de BBC que vivió un “momento incómodo” con el fallecido presidente.

“Estaba hablando sobre la dinámica del poder y la complejidad del poder y el ser humano”, indicó Golinger respecto a su testimonio en This World 2019 Revolution in Ruins The Hugo Chavez Sotry, publicado el 17 de enero.

“Ya sé que no importa la verdad, porque igual toman mis comentarios fuera del contexto y los usan para sus fines escandalosos. Triste realidad”, finalizó la abogada en el mensaje publicado vía Twitter.