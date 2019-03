Goicoechea: Somos optimistas en lo que podemos hacer a corto plazo en Pdvsa

“Desde que la Asamblea Nacional tomó Citgo, se acabó el saqueo”, afirmó Yon Goicoechea, abogado y dirigente político de Voluntad Popular, que aseguró que tomar el control de la empresa venezolana en Estados Unidos es el primer paso para adecentar la industria petrolera y del país.

El dirigente indicó a El Nacional que tener el control de la mayor filial de Petróleos de Venezuela en el mundo es algo por lo que han luchado durante varios años y que será reconocido por los venezolanos.

“Al controlar Citgo tenemos la certeza que uno de nuestros activos en el extranjero no va a ser utilizados nunca más para financiar terrorismo, para hacer proselitismo político o para defender una ideología muerta y acabada en todo el planeta”, indicó Goicoechea.

Aseguró que mientras Citgo estuviese en manos de Nicolás Maduro y sus allegados era seguro que la empresa estaría perdida, por lo que enfrentan un gran reto para mantenerla operativa.

“Lo que recibimos no es fácil de manejar pero tenemos la certeza de haber puesto a los mejores para gestionar la crisis. Hoy en Citgo no está el hermano de Hugo Chávez, el primo de Cilia Flores o el tipo con el que hacía negocios el ministro de turno; hoy en Citgo hay gente responsable con una hoja de vida intachable, con experiencia profesional y eso es un gran regalo”, señaló.

Subrayó que la experiencia y el talento de los miembros de la junta directiva puede salvar a Citgo y defender los intereses del país.

Goicoechea resaltó a pesar de que las personas designadas por la Asamblea Nacional tienen el control de Citgo, Pdvsa se mantiene en poder de Maduro y mientras esa situación continúe no se pueden efectuar acciones para recuperar la industria petrolera en el país. “No podremos hacer muchas cosas hasta que tengamos el control efectivo de Pdvsa. Lo mismo ocurre con las empresas mixtas a las que tienen prácticamente secuestradas”, detalló.

Aseguró que la industria petrolera ha sufrido un decrecimiento en la producción en los últimos meses, especialmente después del primer apagón eléctrico que se registró el 7 de marzo y que duró más de 100 horas. Indicó que la producción podría estar por debajo de los 800.000 barriles diarios.

¿Cómo corregir eso?, se preguntó: "Solamente con la democracia. Con Maduro no hay forma de salvar la industria petrolera venezolana. Cada día que él pasa en Miraflores se transforma en menos personal capacitado, peor reputación para la industria y peores posibilidades de recuperación en todos los sentidos”.

Goicoechea señaló que hay diferentes acciones a tomar de manera inmediata en Pdvsa cuando se logre el cese de la usurpación, primer paso de la ruta de transición liderada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.

“Somos muy optimistas en lo que podemos hacer a corto plazo, sobre todo en lo relativo a las empresas mixtas: ahí hay una posibilidad de recuperar petróleo rápido si corregimos ciertos defectos. También tenemos que transferir más control operativo a los socios, los que hoy pueden realizar un cambio rápido en esas empresas porque son quienes tienen la capacidad financiera y el recurso humano para hacerlo”, explicó.

Destacó que otra de las acciones que se debe aplicar es renegociar con los socios para obtener un capital que Pdvsa no puede dar. Aseguró que retomar esfuerzo propio, trabajo que realiza Pdvsa sin asociarse con otras empresas, es una situación mucho más compleja.

“Pdvsa no solo tiene un problema financiero, tiene problemas en todas las áreas corporativas: financieros y de reputación. Probablemente tenga 140.000 o 150.000 casos de recursos humanos entre los que fueron despedidos en el año 2002, entre los 30.000 jubilados a los que se les están violando sus derechos laborales y a los más de 100.000 trabajadores que hoy están dentro de la empresa a quienes también se les están violando sus derechos”, precisó.

Indicó que Pdvsa es una empresa que tiene deudas desde hace más de 12 años, que está sancionada por Estados Unidos, que es ajena al sistema de financiamiento internacional y donde existen mafias internas operando sin control.

“Con la empresa en esas condiciones lo primero que tenemos que hacer es llegar a auditar, redimensionar y recomponer. Nuestro plan es limpiar a Pdvsa para los venezolanos”, aseguró.

Resaltó que esperan poder devolverle a la estatal petrolera su capacidad comercial y que la empresa deje de repartir pollos o cajas CLAP el día antes de un proceso electoral.

“Queremos devolver su función a Pdvsa y restarle todo el lastre que le han puesto durantes estos últimos años donde la han quebrado, arrodillado y humillado”, subrayó.

Las sanciones

El gobierno de Estados Unidos ha sancionado en reiteradas oportunidades a Pdvsa y a algunas empresas con las que mantiene relación. El dirigente de Voluntad Popular señaló que ningún venezolano puede alegrarse por las medidas que pesan sobre la empresa petrolera.

“Si hubiese en Venezuela un gobierno democrático nosotros no estaríamos sancionados, seriamos un país probablemente desarrollado que pudiese explotar sus potencialidades de la mejor manera. Venezuela está sancionada por Maduro”, señaló.

Detalló que el gobierno de Maduro ha manipulado a la ciudadanía para hacerle creer que la situación actual del país es por culpa de las sanciones. Precisó que las amonestaciones solo agudizaron el proceso de deterioro que se comenzó con la corrupción, la arbitrariedad y la usurpación.

“El año pasado Venezuela perdió más de un millón de barriles de petróleo sin sanciones. No son las sanciones las que están arruinando la industria, más bien las sanciones se impusieron porque la están arruinando. Si hubiese una gerencia distinta aquí no hubiese sanciones”, indicó.

Para Goicoechea entre las sanciones más graves que podría colocar Estados Unidos a Pdvsa están el bloqueo total o comercial y las implicaciones de eso para el país serán hambre, miseria y pobreza. "¿Quien es responsable y cuándo cesan las sanciones? Maduro es responsable y las sanciones cesan cuando no esté en Miraflores. El problema de este país no son las sanciones, es Maduro que ha utilizado el Estado para traficar con los peores delitos que existen a nivel internacional”, aseguró.

Sobre el cambio del gabinete que fue anunciado por Delcy Rodríguez, Goicoechea indicó que no se debe esperar algo distinto a lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años.

“Como decía mi papá ‘yo te apuesto fuerte a locha’ que eso no es sino un reacomodo de la misma gente. Durante 20 años hemos visto a gente pasar por 5 o 6 ministerios para los cuales no tienen ninguna idea. A un tipo que era coronel lo pusieron de ministro de educación superior, de comercio, de electricidad y de interiores porque no les importa la idoneidad de las personas frente al cargo que asumen. ¿Cuántos reciclajes de estos no hemos visto?”, destacó.

El dirigente aseguró que no hay ninguna negociación posible que no pase por la salida de Maduro del poder.

“Podemos hablar de garantías, de amnistía y de elecciones donde participen quienes no hayan violado derechos humanos. Lo que no vamos a aceptar hoy, mañana ni nunca es un diálogo para que se quede en el poder. No hay ninguna posibilidad de que Guaidó ni ninguno de nosotros, asista a un diálogo que sea para preservar o regalarle un año más a una dictadura que está agonizando”, recalcó.