AN: El gobierno quiere aprovechar el atentado para perseguir a la oposición

La Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que rechazó el uso de la violencia como instrumento de lucha política a propósito del atentado contra el presidente Nicolás Maduro. En el documento, que leyó el primer vicepresidente del Parlamento, Julio César Reyes, se exige una investigación objetiva, imparcial y conclusiva que arroje información veraz y oportuna sobre los hechos del 4 de agosto, y se señala al mandatario como el único responsable de la violencia.

“Un régimen que usa la propaganda y la desinformación como métodos sistemáticos no tiene ninguna credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional”, dice el documento.

El Poder Legislativo denunció que el Ejecutivo quiere aprovechar los hechos para continuar la persecución e ir contra todo ciudadano que haga críticas.

“El abuso de poder que comete Maduro no solo pretende amedrentar la lucha política, sino silenciar el descontento popular que ha causado el fracaso del régimen”, indica el documento.

Los parlamentarios reiteraron que la lucha política debe estar orientada a procurar el restablecimiento del orden constitucional y democrático de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución.

Buscar recursos. La Asamblea también debatió sobre la cesión de reservas petroleras que se hizo al Banco Central de Venezuela, mediante el decreto 3550, publicado en Gaceta Oficial el 27 de julio.

“Hay un intento del gobierno de emitir otra deuda. Ya el país tiene morosidad por bonos emitidos. No hay forma de convertir las reservas petroleras en internacionales”, afirmó Elías Matta.

Expuso que el gobierno quiere tomar el petróleo del Bloque Ayacucho II para convertirlo en reservas internacionales, con el fin de buscar recursos. “Este gobierno cuenta ahora con unas reservas de 8.578.000.000 dólares. Una vergüenza”, afirmó

El parlamentario José Guerra advirtió que el petróleo no es un activo líquido y que Maduro quiere enajenar las reservas. Ratificó que el BCV está quebrado y acepta las “medidas medievales” que propone el Ejecutivo.

“Quieren apoyar el petro, pero eso sería como ponerle el respirador artificial a un cadáver insepulto. Es una moneda que no se transa, no se acepta y, por ende, no tiene validez internacional”, dijo.

Luis Silva recordó que el BCV ha perdido 34 millardos de dólares en 10 años. En 2018, las reservas llegaron a 8 millardos de dólares, de las cuales 10% representan liquidez monetaria y otra parte está disponible en oro.

Aumentará control. El Poder Legislativo rechazó el censo automotor que llevó a cabo el gobierno el fin de semana. Consideró que se trata de un mecanismo que controlará el acceso al combustible y aumentará el contrabando.

El diputado Jorge Millán aseguró que la medida solo confirma la destrucción de la industria petrolera y la incapacidad de cubrir la demanda interna. Por el tráfico de gasolina Venezuela pierde diariamente 19 millones de dólares. “Este gobierno demuestra todas las denuncias de corrupción y falta de políticas que hemos hecho sobre Pdvsa”, agregó.

El parlamentario Franklin Duarte aseveró que en el estado Táchira guardias nacionales y las Unidades de Batalla Hugo Chávez cobran 10.000 pesos colombianos por llenar un tanque de combustible.

Los diputados coincidieron en que el único responsable del contrabando es el gobierno de Maduro. Alertaron que, así como el Ejecutivo tomó el control de los alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, lo hará con la gasolina.

Semillas. La cámara aprobó siete artículos de la reforma de la Ley de semillas y rechazó que Maduro continúe con la pretensión de arrebatar el trabajo del campo a los productores.

Luis Lippa, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, afirmó que el objetivo es acabar con el latifundio gubernamental.