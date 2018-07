El gobierno impone las comunas para recuperar control en sectores populares

La mayoría de los consejos comunales en Caracas están constituidos por ciudadanos que no comparten la posición política del gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que el PSUV se ha propuesto organizar comunas para recuperar el control y aumentar la persecución, afirmaron dirigentes comunitarios.

Representantes de consejos comunales de La Vega y El Valle explicaron que incluso las comunas estarían por encima de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que desde su creación han reemplazado a los consejos comunales y han funcionado como un instrumento político.

Indicaron que el objetivo es lograr que los líderes más radicales del oficialismo estén al frente de las comunidades y tengan el control absoluto de la repartición de comida y de los espacios de la comunidad que los CLAP no han consolidado.

El partido de gobierno llamó el fin de semana a una consulta en la parroquia El Valle para constituir la comuna, y bajo coacción y amenazas, la mayoría participó. Los líderes oficialistas que aún quedan en los consejos comunales informaron a los que se abstuvieron que se les retiraría el beneficio de la caja de comida y tampoco recibirían los bonos que Maduro aprueba regularmente.

“Los que hoy promueven la constitución de las comunas también estuvieron en los consejos comunales; sin embargo, no dieron la talla y salieron por la puerta de atrás. La gente no los quiere, pero con el poder del partido logran su propósito, que es tener licencia para perseguir a los que piensan distinto. La radicalización será desde arriba”, aseguró un representante de un consejo comunal de El Valle, que prefirió no dar su nombre.

En La Vega, el PSUV ha querido repetir el patrón de persecución, pero la presencia opositora lo ha frenado. Un líder argumentó que para la integración de una comuna requieren de seis consejos comunales que lo aprueben; sin embargo, la mayoría no milita en el partido de gobierno.

Los dirigentes coincidieron en que el PSUV perdió todos los centros de poder y está enfocado en rescatarlos así sea a la fuerza.

Esta nueva estructura que impone Maduro forma parte del cambio de la Constitución que adelanta la asamblea nacional constituyente. Sus miembros dijeron recientemente en sesión ordinaria que con el Estado comunal “el pueblo tendrá facultades concretas” y se creará otro modelo económico y social.

El ministro de Educación, Elías Jaua, aseguró el domingo que el PSUV debía democratizarse y perder el miedo a las bases, así como también respetar el derecho a la protesta.

“Desde el contexto político puede dar un mensaje de que están despertando, pero la realidad es que buscan esconder su responsabilidad. Quedaría mejor que asumieran que la situación se escapó de sus manos”, aseguró el representante comunitario de La Vega.