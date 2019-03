Gilber Caro: Yo no quiero que me quiten el protagonismo en la película

La periodista Annika Hernroth-Rothstein entrevistó a varios diputados a la Asamblea Nacional, entre los que estaba Gilber Caro, cuyas declaraciones causó polémica en las redes sociales este martes.

“Yo no quiero que me quiten el protagonismo en la película. Yo no quiero que me liberen los Estados Unidos. Yo quiero liberar a mi país, estamos trabajando para eso y lo vamos a lograr”, aseguró el ex preso político.

La intervención a Venezuela es una de las soluciones a la crisis política que no se ha descartado, pues la respuesta de los dirigentes políticos es unánime: “todas las opciones están sobre la mesa”.

Esta opción tiene respaldo de movimientos políticos como Vente Venezuela, dirigido por María Corina Machado, y Soy Venezuela, quienes en reiteradas ocasiones han recomendado la activación del artículo 187, numeral 11, que autoriza la actuación de misiones militares extranjeras en el país.

