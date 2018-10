Gilber Caro explicó por qué decidió perdonar a la juez que lo procesó

Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional, expresó que decidió perdonar a Luz Mariela Acevedo, juez que lo condenó a prisión. Sin embargo, sostuvo que debe haber un "tribunal de la verdad" en Venezuela.

“Hace cuatro días recibí un mensaje de la juez en el que me pedía perdón, yo le respondí que la perdonaba porque siempre me he caracterizado por responder con respeto, y considero que lo cortés no quita lo valiente”, expuso Caro.

También indicó que a pesar de aceptar las disculpas de Acevedo, en Venezuela se necesita un tribunal que no sea manipulado por algún grupo y que sea equilibrado. Aseguró que no odiará a nadie porque no está dentro de sus principios.

“Yo no voy a ser igual que el régimen, odiando que nadie me obliga a odiar, la justicia llega y tiene que haber un tribunal de la justicia pero no me compete a mí ahorita porque yo no soy juez” afirmó el diputado.

El diputado @gilbercaro ofrece declaraciones sobre la conversación que mantuvo con la jueza militar, Luz Mariela Acevedo, que lo condenó a prisión y solicitó asilo en Colombia. Para ampliar la información conéctate a nuestra señal #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/bwmhzZqLVG — VIVOplay (@vivoplaynet) 4 de octubre de 2018

.@gilbercaro, diputado a la AN: Aquí tiene que haber un tribunal de la verdad, cuando se restituyan los poderes, ese poder de la justicia debe ser equilibrado porque nadie puede hacer justicia con odio. #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/vwRN9lIpB0 — VIVOplay (@vivoplaynet) 4 de octubre de 2018