General de División de la Fuerza Aérea reconoció a Guaidó como presidente

El General de División y Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, Francisco Estéban Yánez Rodríguez, reconoció a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela.

“Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del señor Nicolás Maduroy reconozco al Diputado Juan Guaidó como el Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus ordenes”, dijo mediante un video.

Asimismo, aseguró que el 90% de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro y que la transición a la democracia es inminente. "El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela (...) A mis compañeros de armas les pido que no repriman más", dijo.

Además, advirtió que compañeros de la aviación le han informado que Maduro tiene dos aviones listos todos los días, por lo cual le urge a que salga inmediatamente.

Yánez fue designado Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana, en el año 2015.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 2 de febrero de 2019