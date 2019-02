García Plaza a Padrino López: Te estás volviendo un fanfarrón como Maduro

Hebert García Plaza, Mayor General del Ejército en el exilio, indicó este sábado que Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, y él fueron cómplices de las instituciones públicas en el país estén corrompidas.

“Vladimir Padrino López debes entender que cometimos un error y con una actitud permisiva, todos indirectamente fuimos cómplices de que hoy existan:un TSJ con un presidente con antecedentes, un CNE donde todas se declaran socialistas y chavistas, un Ministerio de Defensa profundamente chavista y un usurpador que ha violado la Constitución desde el 2013”, indicó en Twitter.

García Plaza señaló que las instituciones públicas en cualquier país se deben a sus ciudadanos, lo que no sucede en Venezuela. El Mayor General aseguró que Padrino López se convirtió en un “fanfarrón igual a Nicolás Maduro”.

“Te estás volviendo fanfarrón como Nicolás Maduro. Entiende que los venezolanos y el mundo solo piden elecciones presidenciales justas, luego del cese de la usurpación”, aseguró.

Sabes @vladimirpadrino quienes subestiman al pueblo incluyendo la base de la FANB son uds. El que tiene rabo de paga NO juega con candela y tu reflexión a respetar una salida electoral se debe a la obediencia a este bravo pueblo y no porque te llamen o no de los EEUU. pic.twitter.com/TgnP6sIBFj