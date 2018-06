García Arocha: Los partidos políticos deben unirse

Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló la importancia que, a su juicio, tiene la unión entre partidos políticos de oposición para la reconstrucción del país.

“En todos los eventos que participa la UCV la recomendación final a los partidos políticos es la unidad, y unidad no como sinónimo de pensar lo mismo; es la unidad en cuanto a un camino de valores democráticos, de defensa del país, del desarrollo como tal”, dijo Arocha en una entrevista a Unión Radio.

Indicó que la unidad política es necesaria para el país. Invitó a que se unieran esfuerzos para orientar el país.

“Yo creo que 20 de mayo fue una demostración clara de lo que siente el país. El país no participó, no es lo mismo votar que elegir (…) yo creo que la no participación del venezolano demostró exactamente cuál es el sentimiento de la necesidad de cambio”, reiteró.

Agregó que hay que insistir para lograr la unidad dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, debido a que los venezolanos quieren orientación y soluciones para los problemas.

Con información de Unión Radio