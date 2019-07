Gabriela Ramírez enseña inglés y trabaja como cocinera en España

Gabriela Ramírez, defensora del pueblo entre 2007 y 2014, trabaja ahora dando clases de inglés a niños, además de cocinar y lavar platos en un restaurante en España, donde se exilió en 2018.

Un video difundido por Sumarium y publicado en principio, en Facebook, por la pareja de Ramírez, muestra a la ex funcionaria venezolana trabajando en una cocina, lo que generó polémica en las redes sociales, en las que unos usuarios se mostraron a favor y otros en contra de su nueva vida.

Internautas no tardaron en recordarle su pasado revolucionario y en criticarla por victimizarse después de ser parte del sistema represivo del país durante siete años consecutivos.

La ex defensora del pueblo reaccionó al audiovisual y a las críticas, y se mostró aludida por lo que, aseguró, es una invitación al odio, a la división y al insulto fácil en contra de ella y de su familia.

Ramírez indicó que huyó a España ante la persecución que vivió por rebelarse públicamente contra Nicolás Maduro y por unirse a la plataforma por la recuperación de la democracia, Frente Amplio. También dijo que se instaló con pocos recursos y que contó con la ayuda de Cáritas y de una ONG para migrantes en el país europeo.

“Los primeros tiempos fueron sumamente dolorosos. Cáritas me incluyó en una ficha parroquial para donarme alimentos y con mis precarios ingresos logró cubrir todo de manera austera”, contó en Twitter.

El esposo de Ramírez informó que ella trabaja de lunes a jueves impartiendo clases de inglés a niños, y los demás días, como cocinera en un restaurante. Ante las burlas por sus nuevas labores, la ex defensora afirmó que nunca antes se había sentido una persona tan íntegra.

“Puedo decir que no les fallé a los valores que me inculcaron mis padres ni tampoco a mis hijos, a pesar de lo dañino que ha sido el exilio. Tampoco le fallé al pueblo porque jamás toqué un centavo del Tesoro Público ni tomé ventajas de mis relaciones para enriquecerme. En la escala de antivalores de ciertos sectores eso es motivo de burla, pero ese es el problema de esas personas, no el mío”, expresó.

