Gabriela Montero: Llevo años ensayando qué le diré a Delcy Rodríguez

Gabriela Montero, pianista venezolana, expresó este viernes su rechazo a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien comentó recientemente que había logrado "vencer" a Facebook con el sistema patria.

"Yo nunca he conocido a este engendro, como tampoco he compartido escenario, cenas o risitas. Pero si algún día me toca conocerla cuando acabemos con las mafias, por favor, que alguien me controle. Llevo años ensayando lo que le voy a decir y espero la vida me de la oportunidad", dijo Montero en Twitter.

La pianista fue recientemente galardonada con el Premio Internacional Beethoven para los Derechos Humanos, la Paz, la Libertad, la Reducción de la Pobreza y la Inclusión, en reconocimiento a su compromiso social.