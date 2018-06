Gabriel Valles: “Hasta que no salgan todos no puedo sentirme libre”

El excarcelado Gabriel Valles aseguró la noche de este sábado que no se sentirá libre hasta que los demás presos políticos sean liberados.

Agregó que no puede celebrar su salida mientras no salga el resto de los detenidos por motivos políticos.

“La libertad solo la voy a sentir cuando salgan los demás presos políticos, todavía faltan. Hasta que no salgan todos no puedo sentirme libre, no puedo celebrar nada”, expresó.

En un video difundido en Twitter se puede observar el reencuentro del ex preso político con su madre a las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Ambos se abrazaron y lloraron juntos tras su salida del centro de reclusión.

Momento en que Gabriel Valles se reencuentra con su madre a las puertas del Sebin. pic.twitter.com/dNPuBGcd0E — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 3 de junio de 2018