Funcionaria consular venezolana en Houston se puso a la orden de Guaidó

Juan Guaidó, presidente interino de la República, indicó que mantuvo una conversación con una funcionaría venezolana en Houston, en Estados Unidos, quien respaldó las acciones de la Asamblea Nacional y ofreció su apoyo al presidente interino.

"Me acabo de comunicar con una funcionaría venezolana en Houston en los Estados Unidos y me dijo a la orden presidente yo me quedo", aseguró durante el encuentro con ciudadanos desde la Palaza Bolívar de Chacao.

Noticia en desarrollo