Se fue la luz durante ratificación de Maduro como presidente del PSUV

La participación de Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC), en el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue interrumpida este lunes debido a una falla en el servicio eléctrico del lugar.

El dirigente se encontraba, en el Hotel Alba Caracas, realizando la votación para ratificar a Nicolás Maduro en la presidencia del PSUV cuando se produjo el corte del suministro eléctrico.

Usuarios de Twitter cuestionaron sobre si el corte eléctrico fue realizada con alguna intención o fue una falla eléctrica.

“¿El corte eléctrico fue falla o no querían mostrar que los chavistas ya no confían en el régimen y no alzaron la mano?”, preguntó una usuaria.