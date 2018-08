“Fue bajo tortura que Requesens se incriminó e incriminó a Borges”

La exhibición que hizo el gobierno del diputado Juan Requesens en un video en el cual se incrimina a sí mismo y también a Julio Borges en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro es para la fiscal Luisa Ortega Díaz una violación de los derechos humanos y por esa razón denunciará ante la Corte Penal Internacional al mandatario nacional y a la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, por cuanto la policía política, Sebin, está bajo su responsabilidad.

Más aún, Ortega afirmó que Requesens se incrimina en el video como consecuencia de la tortura psicológica y física a la que fue sometido. “No sabemos qué le han dicho a él, cómo lo han presionado para que afirme esos hechos en los que se incrimina, sin presencia de abogados violando todos los estándares internacionales y nacionales referidos al debido proceso”.

Calificó de monstruosidad lo que está ocurriendo en Venezuela y comparó la situación con la de Alemania en la época del nazismo. “Exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, como es el caso del diputado Juan Requesens. Le allanaron la inmunidad parlamentaria de forma expedita, sin ninguna fórmula procesal; es decir, en menos de 12 horas y lo exhiben públicamente en los medios de comunicación incriminándose él e incriminando a otras personas”.

Criticó que el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, de quien dijo usurpa el cargo, afirme que es una víctima también. “Que pudo haber muerto. Es decir, ¿él mismo va a dirigir su investigación? Esto es un desorden propio de criminales, de las tiranías; un gobierno como el de Venezuela en el que usurpan cargos quienes están al frente del máximo tribunal de Venezuela”. Anunció que denunciará el caso de Requesens ante todas las instancias internacionales.

Luego, en Twitter posteó que Michel Bachelet, nueva alto comisionado de derechos humanos en la ONU tiene que “frenar estos crímenes contra jóvenes venezolanos como el diputado @JuanRequesens, cuyo único delito es luchar por la libertad. La @IntlCrimCourt no puede seguir en silencio ante tal perversidad”.

“Son declaraciones inducidas”

“Creo que son declaraciones inducidas y bajo amenazas, porque Juan no es así. Él es un muchacho muy instruido para expresarse de esa forma. No hay coordinación con los labios. No me extrañaría que estuviera bajo efecto de sustancias químicas”, afirmó Juan Gregorio Requesens, padre del diputado, luego de que el gobierno difundió un video en el que señala haber tenido contacto con el supuesto coordinador del atentado.

El equipo de prensa del parlamentario advirtió en Twitter que la “reciente difusión de imágenes y videos desde el Sebin confirman que Juan Requesens ha sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. “Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales la tortura a la que está siendo sometido el parlamentario”.