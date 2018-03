Frente Institucional Militar:Avanza purga y la persecución en los cuarteles

El Frente Institucional Militar señaló que el gobierno avanza en su plan de realizar una razzia en los cuarteles y de allí la persecución de oficiales de diferentes grados, durante los últimos 20 días.

El presidente del FIM, vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier, dijo: “Nicolás Maduro busca consolidar su propia ala dentro de la Fuerza Armada, al punto de que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, pareciera volverse su aliado. La crisis en la institución castrense es más profunda de lo que se cree y comienza a alcanzar a varias piezas importantes del 4 de febrero. La purga se desarrolla sutilmente contra la facción que le es adversa”.

Añadió que la detención del general de División Víctor Antonio Cruz Weffer, ex comandante del Ejército y quien fue presidente del Plan Bolívar 2000, en este momento tiene una motivación política que se enlaza con la bandera anticorrupción que busca vender el gobierno desde que la llegada al Ministerio Público del fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab.

Recordó que Cruz Weffer, privado de libertad el martes en la noche, no pertenece a la camada del 4-F, pero fue muy cercano a Hugo Chávez.

Huizi Clavier señaló que luego de la detención del ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres aún no está claro el paradero del mayor general retirado Alexis López Ramírez, ex comandante del Ejército y ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación. “Rodríguez Torres fue el oficial, entonces capitán, encargado de tomar preso al presidente el 4-F. Además fue director de la Academia Militar y con ascendencia sobre oficiales subalternos hoy en cargos de comando”, expresó.

El vicealmirante retirado Jesús Briceño García, integrante del FIM y de la Comisión de Reinstitucionalización de la FANB en la AN, cree que dentro de las unidades militares hay una lucha de poder.

Señaló: “La detención del general Cruz Weffer es un campanazo para los militares que han asumido cargos públicos; se habla de más de 1.600 en los últimos años. Están expuestos a la dinámica política de los grupos de poder. Siempre alertamos de los efectos de la desjerarquización de la organización castrense y de los riesgos de participar en un programa como el Plan Bolívar 2000 que se convirtió en un foco de denuncias de corrupción y de la politización de la Fuerza Armada”.

Voluntad Popular ratificó ayer las denuncias sobre la violación de derechos a los militares detenidos, en medio de una investigación por conspiración. “Nuestro interés es una FANB unida, honorable e institucional, capaz de defender los más altos intereses de la nación, nuestra soberanía y libertad. El hambre, la decepción y la represión del régimen han llegado a los cuarteles. Ante el clamor legítimo de libertad, Maduro amenaza y persigue a los soldados y oficiales que exigen bienestar, respeto y libertad”, señaló el diputado Sergio Vergara.

Imputación de vieja data. En 2007 el Ministerio Público imputó al general Cruz Weffer de los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la declaración jurada de patrimonio. En 2013 la Sala Constitucional del TSJ ordenó el enjuiciamiento del alto oficial e instruyó a la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas para que respondiera el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Luego no hubo mayor información sobre el caso.

El general Gonzalo García Ordóñez, ex jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, recuerda a Cruz Weffer como un oficial brillante con un liderazgo discreto y efectivo dentro de los cuarteles: “Nunca le conocí enemigos en la organización militar”.

García Ordóñez, compañero de promoción del alto oficial detenido el martes, dijo que al general, como a todos los venezolanos, se le debe garantizar el debido proceso y una investigación penal ajustada a la Constitución y a las leyes.



Eldato

El general de división retirado Víctor Antonio Cruz Weffer, detenido el martes, pertenece a la promoción “General en Jefe Justo Briceño Otalora” egresada del Ejército en 1973. En diciembre del año pasado, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que durante la administración de Luisa Ortega Díaz se ordenó paralizar la investigación por hechos de corrupción contra el oficial.