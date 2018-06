El Frente Amplio exige al gobierno detener la persecución

El Frente Amplio Venezuela Libre exige al gobierno detener la persecución a la disidencia y liberar a todos los presos políticos. “Con las excarcelaciones, el gobierno aceptó que existen presos políticos en Venezuela. Sin embargo, mientras ponen en libertad con medidas cautelares a algunos, encarcelan a otros ‘compañeros’ solo porque tienen una ideología diferente”, afirmó el presidente de la Apucv, Víctor Márquez, quien señaló que los presos políticos han sido torturados.

“Algunos ya tenían boleta de excarcelación. Solo en este régimen una persona con boleta no es liberada cuando el juez lo indica. Hay una cantidad de personas que están detenidas y que no se sigue el debido proceso. El régimen no responde al Estado de Derecho, sino que hace lo que le da la gana”.

El representante del Frente Amplio subrayó que en un país democrático y donde prevalece el Estado de Derecho no existen presos políticos; hay presos políticos cuando no existe libertad de consciencia, libertad de pensamiento. Agregó que la vida en el país está en riesgo como se evidencia con la persecución política tanto de civiles como de militares: “Son detenidos sin ninguna clase de justificación o evidencia”.

El bloque, que reúne a la sociedad civil y a los partidos, convocó a una segunda actividad de protesta para el viernes como parte de la lucha por “el restablecimiento del orden democrático”.

El dirigente social Sergio Sánchez señaló que se trata de una protesta pacífica y de agitación. “Los ciudadanos tenemos que salir a protestar; no va a venir nadie de afuera a solucionar nuestros problemas. En Venezuela hay una dictadura porque una minoría se le impone a la mayoría. Hoy el régimen está más débil que el 20 de mayo, pues la mayoría se negó a participar en el fraude”, indicó.

Sánchez explicó que la protesta será organizada por el pueblo y tendrá el mismo espíritu de la realizada el viernes 27 de abril. No revelaron los lugares donde se realizará la manifestación para evitar los ataques de grupos “paramilitares”, afirmó el vocero.

“De lo que se trata ahora es que las personas que protestan por el agua, la luz, el transporte, la falta de comida y otros problemas lo hagan en términos de que es necesario un cambio de gobierno”, dijo Sánchez. Reconoció que la población vive un estado de desánimo, pero el llamado es a recobrar la lucha y a movilizarse.