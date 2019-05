Freddy Valera: Quieren acabar la AN como quieren aniquilar a la prensa

El régimen de Nicolás Maduro pretende aniquilar al Parlamento, denunció Freddy Valera, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, desde los alrededores del edificio José María Vargas, la sede administrativa, que está ubicada en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas.

Esta es la tercera semana consecutiva que la Guardia Nacional Bolivariana prohíbe el acceso a los medios de comunicación al Palacio Federal Legislativo, donde se celebra la sesión ordinaria prevista para este martes.

“La conducta de este gobierno frente al Parlamento, el único organismo legítimamente electo, es propio de la dictadura. Quieren acabarlo como quieren aniquilar a la prensa, la opinión y la democracia”, afirmó.

Indicó que para resolver los problemas del país, no deben adelantarse los comicios legislativos, como propuso Maduro, sino ir a elecciones generales con un Consejo Nacional Electoral distinto y con observación internacional. “Pero Maduro tiene miedo a medirse en ese proceso”, agregó.

Sin información sobre Zambrano

Valera indicó que la familia del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y la tolda blanca han exigido una fe de vida del parlamentario debido a que no han podido verlo ni poseen información alguna desde que fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el 8 de mayo.

“Como en toda dictadura, preso es preso y no les importa el debido proceso ni nada por el estilo. Este es un régimen insensible a los problemas de la gente y de un familiar cuando no sabe nada de una persona que está detenida, porque todo el mundo sabe que los organismos del Estado lo detuvieron”, expresó.

Mencionó que aún no han podido verificar si el primer vicepresidente se encuentra detenido en El Helicoide o si fue trasladado a la Policía Militar, localizada en Fuerte Tiuna. “Ni sus familiares ni ninguna autoridad de AD ha logrado verlo, no dan ninguna información, no podemos dar fe de dónde está”, subrayó.

En cuanto al paradero del líder del partido socialdemócrata, Henry Ramos Allup, indicó: “Él nos ratificó que no piensa irse del país, ni piensa meterse en ninguna embajada. Él se queda aquí, aunque sobre él pesa la posibilidad de que lo detengan”.