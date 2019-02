Freddy Superlano denunció el asesinato de su primo ante Fiscalía colombiana

Freddy Superlano, diputado a la Asamblea Nacional (AN), formalizó este lunes la denuncia ante la Fiscalía Administrativa de la ciudad de Cúcuta, Colombia, por el asesinato de su asistente y primo, Carlos Salinas.

“Confiamos en los procesos de investigación que pueda hacer la Fiscalía”, afirmó Superlano a medios de comunicación al momento de su llegada a la Fiscalía Administrativa de la ciudad de Cúcuta.

El parlamentario aseguró que no tiene duda alguna de que la muerte Salinas, de 34 años de edad, fue un asesinato.

“Nadie puede tener ningún tipo de duda de que lo que pasó con Carlos fue un asesinato. Estamos seguro de que la verdad saldrá a flote”, afirmó.

Superlano comentó que luego de que fuera dado de alta, del hospital en el cual se encontraba recluido, no ha tenido oportunidad de conversar con el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

“No he conversado con el presidente Guaidó porque fui dado de alta hace pocas horas”.

.@freddysuperlano: No discutíamos nada sobre la ayuda humanitaria, fuimos a celebrar que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial la situación que vivía. El hecho de que seamos diputados no significa que no seamos humanos. #LEV junto a @caroalca por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/1gEBCVWgHW