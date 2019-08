Foro Penal registró 547 presos políticos en agosto de este año

La ONG Foro Penal informó este martes que para el 5 de agosto de 2019, se contabilizaron 547 presos políticos en el país. La organización detalló que de los detenidos, 495 son hombres y 52 son mujeres.

La lista actualizada señala que entre los presos, 440 son civiles y 107 son militares.

El abogado del Foro Penal, Gonzalo Himiob, agregó que 8.850 personas se mantienen sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares, por motivos políticos.

Finalizando el mes de julio, la cifra de detenidos era de 550, por lo que de acuerdo con esta nueva actualización, en la última semana han sido liberados 3 presos políticos.

La organización indicó por Twitter que la lista fue enviada para su verificación al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Figures of Political Prisoners in #Venezuela as of August 5th, 2019

Report by @ForoPenal



There is a Total of 547 #PoliticalPrisoners



This information is published on a weekly basis and it is sent to @Almagro_OEA2015 and @UNHumanRights to be verified and certified. pic.twitter.com/RXkANqgNmN