Alfredo Romero, director de Foro Penal Venezolano, cuestionó este jueves que al equipo técnico enviado por Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, no se le permitiera hablar con los presos en Venezuela.

"Le dijimos a la ONU que si no hablan con la víctima, es una visita turística. La comisión de la ONU sabe exactamente la cantidad de presos políticos, el problema es que cuando llegan, los escoltan y no les permiten hablar con los presos. Si este gobierno no deja que la comisión de la ONU hable con los presos, eso ratifica que este es un gobierno represor, que tiene a los presos aislados y que no quiere que se sepa la verdad", expresó Romero en una rueda de prensa.

Foro Penal Venezolano informó que desde enero aumentó en más de 300% la cantidad de presos políticos. “El número de torturas son tantas que lamentablemente ha pasado a ser algo regular“, agregó Romero.

Según cifras de la institución, actualmente en Venezuela existen 911 presos políticos, lista que fue entregada al equipo de Bachelet.

Por otra parte, ofreció detalles de las detenciones ocurridas durante el apagón nacional que se prolongó por varios días. "Desde el 7 de marzo al día de hoy, contabilizamos 124 detenciones por protestas, a parte, hay más de 200 detenciones por saqueos. Se habla más del 80% de comercios saqueados en el estado Zulia"

El pasado lunes, la ONG logró reunirse con el equipo técnico de la ONU y el próximo 16 de marzo tendrán otro encuentro en Barquisimeto, estado Lara.

Romero también habló sobre la situación de los indígenas venezolanos en el estado Bolívar. "El día de hoy hay una situación alarmante en la Gran Sabana, más 800 indígenas del pueblo pemón han cruzado la frontera por trochas y se encuentran refugiados en Brasil, ante la persecución".