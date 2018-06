Florido: AN no recibió recursos para delegados de la diáspora

El diputado Luis Florido le salió ayer al paso a los señalamientos surgidos en su contra luego de que la Comisión de Política Exterior, que presidió desde 2016, designó a los delegados de la diáspora venezolana en el extranjero. Criticó que en las redes sociales se le acusó de manejar dinero asociado al nombramiento: “El único cuentadante del Parlamento es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero desde 2016, la Asamblea Nacional no recibe ni medio, no nos pagan a los diputados y vivimos de la ayuda de nuestros familiares. Hay que tener un desconocimiento total y maldad al decir que el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea le otorgan dinero a la Comisión de Política Exterior”.

Fustigó a quienes lo acusaron de manejos oscuros con base en cadenas de Whatsap y aseguró ser víctima del G-2 cubano. Explicó que la selección de los representantes fue debatida con los miembros de la comisión, según las actividades que diferentes sectores de la sociedad venezolana realizan para respaldar a sus coterráneos. “Esta fue una iniciativa aprobada con el apoyo de todos los diputados; estamos hablando de gente de todos los espacios y procedencias“, argumentó.

Puso como ejemplo los casos de María Alejandra Aristeguieta, hija de Enrique Aristeguieta Gramcko, quien fue escogida como delegada en Ginebra, y el de los ex alcaldes Gustavo Marcano y Omar Lares, designados para Miami y Cúcuta, respectivamente. Puntualizó que el objetivo de la escogencia de los representantes de la diáspora, incluida en el plan anual de 2018 de la Comisión de Política Exterior, es tender puentes entre los migrantes criollos y las instituciones de cada país.

Insistió en que su trabajo fue “hacer diplomacia desde el Parlamento” y que desde la AN se sentaron las bases para investigar al presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Florido permanece en VP y anunció una gira nacional para solidarizarse con las familias de quienes han tenido que dejar el país.

El presidente del Parlamento, Omar Barboza, informó: “La Asamblea Nacional no puede tener representantes en el exterior porque el ámbito de acción constitucional es en el territorio nacional. Fue un error designar a los delegados”. Dijo que Florido comunicó su separación de la Presidencia de la Comisión de Política Exterior y añadió que la directiva de la AN no ha recibido notificación formal del nombramiento de Francisco Sucre en reemplazo de Florido, solo se hizo verbalmente.

El jefe de la fracción de la Unidad, Juan Guaidó (VP), manifestó su respaldo a Florido, quien cree que fue víctima de un ataque del gobierno a la institucionalidad del Parlamento. Reconoció que las diferencias fueron por la forma cómo se nombró a los voceros de la diáspora y sobre la posición que el diputado larense tiene sobre la salida de Venezuela de la OEA.