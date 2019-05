Florido: Estoy en Colombia a resguardo de un régimen dispuesto a asesinar

“Estoy en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a asesinar a un concejal, lanzándolo desde un piso 10, que está dispuesto a encarcelar parlamentarios, que ha obligado a varios legisladores a resguardarse en embajadas”, informó el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, en un en vivo de 4,15 minutos realizado a través de su cuenta de Instagram.

Indicó que tomó la decisión por consejo de amigos, que le recomendaron utilizar su experiencia en materia internacional a favor de la libertad.

El legislador, a quien la asamblea nacional constituyente le allanó la inmunidad, como lo hizo contra otros 6 diputados, responsabilizó a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello por lo que le pueda ocurrirle a su familia, que se negó a abandonar la vivienda, y pidió a sus vecinos en el estado Lara que le ayuden a protegerla.

Ratificó su compromiso con el presidente encargado Juan Guaidó e instó a los ciudadanos a confiar en él y a atender las convocatorias de calle que lleven a cabo, al considerar que el régimen chavista es una fiera herida que está desgrandandose y cuyo final está cerca. "Por eso arremeten y persiguen de esta forma", agregó

“No nos atemoricemos. El trabajo del régimen ahora es procurar que tú y tu familia sientan miedo, que nos escondamos, que no salgamos a las calles. No nos frustemos, saquemos fuerzas de donde no la tengamos, convirtamos el miedo en coraje y que ese coraje nos dé la fuerza interior que ratifique nuestra convicción de seguir adelante”, expresó.

Y añadió: “Lucharemos por nuestro país desde el escenario donde estemos y regresaremos cuando corresponda, cuando sea necesario, y lo haremos con la fuerza de la libertad que se impondra en Venezuela”.

En una publicación en la misma red social, precisó que ha sido sometido a 6 juicios por supuesta traición a la patria, su pasaporte ha sido anulado, tiene prohibición de salida del país, ha recibido constantes amenazas de muerte, asesinaron a uno de sus escoltas y ahora sufre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

El allanamiento de la inmunidad de los diputados ocurrió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia comprometió su responsabilidad por la presunta comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado.

El primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los legisladores perjudicados por la ANC, fue detenido el miércoles por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional al salir de la sede de Acción Democrática en La Florida, Caracas.

Los diputados Mariela Magallanes y Américo De Grazia se encuentran en calidad de acogidos en la Embajada de Italia en Caracas, y Richard Blanco en la Embajada de Argentina.