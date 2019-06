El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público abrió investigaciones contra 14 civiles y militares por su presunta vinculación con un nuevo plan para matar al presidente Nicolás Maduro que fue denunciado por el régimen.

Los señalados "estuvieron implicados en el intento de golpe de Estado", dijo el fiscal en una declaración ante periodistas donde reiteró la versión gubernamental según la cual ese plan estaba previsto concretarse los días 23 y 24 de este mes.

"Se trata de un grupo subversivo", prosiguió.

"El acto contemplaba la muerte del presidente Maduro, del presidente de la ANC, Diosdado Cabello, y otras autoridades", sostuvo.

El fiscal explicó que el grupo también planeaba "acciones armadas que provocarían decenas o miles de muertes, entre civiles y militares".

Entre los señalados menos conocidos están Eduardo José Báez, Ángel Ortiz, Carlos David Guillén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Cedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, José Gregorio Valladares y Josenars Baduel.

En esta lista también figuran el general retirado Antonio Rivero, el mayor general retirado Cliver Alcalá, el ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009, y el ex director de Inteligencia Manuel Christopher.

La Fiscalía acusa a este grupo por los delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria y asociación para delinquir.

"Este nuevo intento de golpe evidencia la falta absoluta de horizonte de un sector que adversa al Estado. A estos sectores no les gusta el debate político, quieren bañar de sangre el país, socavar la estabilidad democrática y sembrar el caos", agregó el fiscal en alusión a la oposición venezolana.

El gobierno de Maduro dijo que desbarató un plan de golpe de Estado tras 14 meses de planificación, y acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser promotor de estas acciones por las que ya hay varios detenidos.