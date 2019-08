Fetrasalud convocó asamblea para tomar decisiones por crisis en el sector

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), convocó para el próximo miércoles 7 de agosto una asamblea en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, para tomar decisiones relacionadas con la crisis que atraviesa el sector.

“No vamos a dejar de denunciar. Una persona que trabaja por lo menos debe ganar un salario para su alimentación. Nos quieren obligar a utilizar uniformes y a los trabajadores les pagaron 10.000 bolívares por uniformes”, manifestó durante una protesta en el Distrito Sanitario número tres, en su sede ubicada en la avenida San Martín de Caracas.

Zambrano dijo que los trabajadores del sector no tienen cómo explicarle al Ministerio para la Salud que no tienen cómo trabajar. “Porque lo que estamos pidiendo es trabajar, tener el insumo necesario para atender a todos los pacientes”, subrayó.

El secretario de Fetrasalud denunció que los medicamentos que llegan a los centros de atención no son dirigidos a los programas que tienen que desarrollarse. “Aparecen retirados, pero cuando va la enfermera encargada no consigue nada. Resulta que lo retiró el director y cuando se le pregunta al director, entonces él no sabe dónde están”, aseguró.

