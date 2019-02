Fernando Del Rincón agradeció a un venezolano por ayudarlo en la frontera

Fernando Del Rincón, periodista mexicano, agradeció este lunes a un joven venezolano por ayudarlo cuando este se encontraba cubriendo la represión que se vivió este sábado en la frontera venezolana.

Del Rincón explicó que el joven se quitó la camisa y la picó por la mitad para que el comunicador se cubriera la cara y pudiera resistir a los grases lacrimógenos.

“Quería compartir con ustedes esto que es un gran tesoro. Es la mitad de una camiseta de un joven, me la dio caundo me encontraba en medio de los gases lacrimógenos, perdigones, fuego. Me vio sufrir y padecer por el gas. Me dio sin pensarlo la mitad de la camisa. Con esto me voy pero con esto mismo espero regresar”, dijo en un video publicado en Twitter.

El periodista señaló que este lunes que asistirá a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá para conocer decisión se tomará sobre lo ocurrido en Venezuela y la ayuda humanitaria.