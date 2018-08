Fariñas no descarta que MCM esté involucrada en “atentado” a Maduro

William Fariñas, ex presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), indicó este lunes que no descarta la posibilidad de que María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, esté vinculada en el “atentado” contra Nicolás Maduro.

Fariñas señaló que los presuntos “terroristas” escogieron un ligar estratégico para generar terror en la población y señaló, durante una entrevista para VTV, que el país está preparado para otro ataque, reseñó el diario Tal Cual.

“Hay algunos voceros de la derecha venezolana que han manifestado su preocupación y eso está bien. Este es un asunto muy serio, de vida o muerte. Llevan la política a un extremo muy serio que roza con los principios de la Humanidad”, manifestó.

Aseguró que hay que realizar una revisión en las leyes sobre terrorismo.

Con información de Tal Cual.