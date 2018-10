Familiares de Juan Requesens lograron visitar al diputado en el Sebin

Familiares de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, lograron entrar este viernes a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.



Requesens le notificó a sus padres que sigue presentando dolores dentales, las cuales no han sido atendidos oportunamente, lo que ha generado que se agrave con el paso de los días.



El diputado contó que un paramédico le aplico análgesico por el dolor intenso que sentía en sus muelas. Una odóntologa solicitó el traslado para su atención inmediata; sin embargo, este fue negado.



También denunció las condiciones insalubres de detención, pues la celda tiene un desagüe de aguas negras y no tiene ventilación.



Los familiares exigen que se cumplan las medidas cautelares de protección adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se garanticen los derechos del diputado, haciendo énfasis en la salud, la vida e integridad personal.



Requesens fue detenido el 7 de agosto por funcionarios del Sebin por estar involucrado en el presunto atentado del 4 de agosto. El abogado Joel García indicó que después de la audencia de presentación el 14 de agosto, el Sebin no ha permitido que ingresen a verlo.

#ATENCIÓN El día de hoy a partir de las 5:00pm estaremos realizando a través de las redes sociales una campaña de denuncia de las condiciones físicas y de reclusión del diputado, Juan Requesens, a 80 días de su secuestro. FAVOR #RT — Juan Requesens (@JuanRequesens) 26 de octubre de 2018

El diputado Juan Requesens, denunció a sus padres que sigue presentando dolores dentales que no han sido atendidos oportunamente, generando que se agraven con el pasar de los días. #Requesens80DiasSecuestrado — Juan Requesens (@JuanRequesens) 26 de octubre de 2018

Hace 3 semanas, el diputado Juan Requesens, notificó a sus padres durante visita que paramedico le aplicó analgésico por intenso dolor en una de sus muelas. También fue visitado por odontóloga que solicitó su traslado para ser atendido #Requesens80DiasSecuestrado — Juan Requesens (@JuanRequesens) 26 de octubre de 2018

Igualmente, el parlamentario, Juan Requesens, denuncia presencia de desagüe de agua negras en su celda sin ventilación. Estas condiciones son insalubres #Requesens80DiasSecuestrado — Juan Requesens (@JuanRequesens) 26 de octubre de 2018

Exigimos que se cumplan las medidas cautelares de protección adoptadas por la @CIDH y se garanticen los legítimos derechos del diputado Juan Requesens, sobre todo, sus derechos a la salud, a la vida e integridad personal #Requesens80DiasSecuestrado — Juan Requesens (@JuanRequesens) 26 de octubre de 2018