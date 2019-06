Falleció la madre del diputado Richard Blanco

El diputado a la Asamblea Nacional Richard Blanco informó este miércoles a través de su cuenta en Twitter el fallecimiento de su madre.

“¡Madre del alma! Te amaré toda la vida. Te me fuiste en el momento más fuerte de mi vida. Me matas de dolor. No sé qué hice para no poder estar contigo, mi vieja querida. Vuela alto, madre. No quería vivir esto. No podré acompañarte, mi vieja, pero aquí me partes el alma”, escribió el parlamentario.

La señora permanecía en Venezuela y su deceso se produjo a pocos días de que el parlamentario anunciara su salida del país hacia Colombia, por lo que lamentó el no haber estado junto a su madre en sus últimos días.

Blanco se encontraba como huésped en la sede diplomática de Argentina desde mediados de mayo, luego de que la asamblea nacional constituyente aprobara el allanamiento de su inmunidad parlamentaria bajo la acusación de que estaba implicado en el alzamiento militar del 30 de abril.

