Fabiana Rosales: No me imagino a Juan detenido

Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó este lunes la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a su esposo.

"No me imagino a Juan detenido. Para mí no existe una detención, (sería) un secuestro. Yo sé que cada vez estamos más cerca de conquistar la libertad y la democracia”, dijo en una entrevista en TVV Noticias.

Rosales señaló que, en caso de que el también presidente de la Asamblea Nacional fuera detenido, ella lo seguirá apoyando.

“Yo asumí esto con Juan en equipo. Nosotros somos un equipo, somos una familia que ha salido adelante a pesar de las adversidades, como cualquier familia venezolana. Sea lo que sea que a él le toque hacer, yo voy a estar a su lado acompañándolo”, aseguró.

#1Abr | "Yo núnca me he imaginado a Juan detenido, lejos de mi familia ni secuestrado, lo imagino todos los días con su pequeña Miranda así que para mi no existe una detención" palabras de Fabiana Rosales a Mariana Reyes sobre decision del TSJ de Maduro | Video @TVVnoticias pic.twitter.com/qSkF578p9X — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 2 de abril de 2019