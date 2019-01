Fabiana Rosales envió un mensaje a las esposas de militares de la FANB

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República, envió un mensaje a los familiares de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional.

"No queremos que se revelen, no queremos que den un golpe de estado sino para que sean leales a su juramento. Hoy les hablo como una mujer comprometida con el país y con la democracia", indicó días antes de la movilización convocada por diputados de la AN contra el delito de usurpación de Nicolás Maduro.

"Quiero dedicar este mensaje a la madre, esposa e hija de un militar que conocen los sacrificios de los cuales depende un ascenso, la asignación de un puesto o de alguna misión y por eso ustedes son testigos como en los últimos años sus vidas han sido condicionadas por sueldos que los obligan a rebuscarse de mil maneras y recibir órdenes que contradicen lo que estudiaron en las academias", expresó Rosales en Twitter.