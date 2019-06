Fabiana Rosales: No se dará el siguiente paso hasta reunir las capacidades

Fabiana Rosales, esposa del presidente interino, Juan Guaidó, aseguró este jueves que se están reuniendo las capacidades necesarias para continuar avanzando en la ruta planteada para lograr un cambio político. Las declaraciones las ofreció luego de su gira internacional durante la que se reunió con funcionarios de otros países.

"Me he encargado de llevar el mensaje de Venezuela; más allá de izquierdas o derechas, he tratado de hablar de que esto es una causa humanitaria", dijo Rosales en una entrevista en la Onda Superestación.

La activista de derechos humanos aseguró que durante su gira comprobó que la comunidad internacional está comprometida con el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

"Mi impresión de mis conversaciones en la Casa Blanca y con los funcionarios estadounidenses es el apoyo y el respaldo total a la causa venezolana, y el evaluar todos los escenarios posibles", agregó.

Rosales expresó que el modus operandi de la administración de Nicolás Maduro se centra siempre en la desesperanza, y, en consecuencia, alentó a los ciudadanos a mantener la calma.

"Yo le tengo miedo a que dejemos de creer en lo que somos, y le tengo miedo a que esto se repita. Solamente juntos y enfocados podemos salir de esto. No ha sido fácil, ni será fácil, pero estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo correcto", afirmó.