Éxito de reuniones opositoras depende de cómo se enfrente a Maduro

La reciente reunión entre dirigentes de la oposición, que se materializó horas después del llamado de Henrique Capriles a no dejar que este sea el peor momento de los adversarios de la revolución, es positiva y forma parte de la dinámica política, coinciden los analistas Jesús Seguías y Félix Seijas Rodríguez.

Sin embargo, subrayan que esas citas deben hacerse sobre terreno firme y a partir de la definición clara de objetivos, más allá de enfrascarse en pugnas por liderazgos.

El director de Datincorp, Jesús Seguías, señaló que celebra todos los encuentros que tengan como fin llegar a acuerdos comunes, que son fundamentales para la política de cada país. Expresó que esos acercamientos no avanzarán sin la definición del objetivo, de un norte estratégico que luego permita buscar a quienes coincidan con este planteamiento, y no al revés.

“Todas las conservaciones son buenas. El punto es sobre qué plataforma, propósito y objetivo cada partido debe estar claro para buscar aliados. No basta con definir como objetivo la salida del poder de Nicolás Maduro y sus seguidores sino el cómo, y este ha sido el mayor punto de desencuentro entre los opositores. Hay que definir algo vital para los venezolanos: ¿cómo derrotar la crisis? De la forma como se derrote a Maduro dependerá la forma y el tiempo para superar la crisis. Esto último importa más que la sola disputa por el poder”, indicó.

Sostuvo que la identificación del objetivo permitirá continuar para buscar a comunes y hablar de unidad. “De lo contrario, la unidad será una quimera y puede convertirse en un recurso de escape para quienes aún no se atreven a ponerle el cascabel al gato o no tienen ya nada que decir”, afirmó.

Considera que “la unidad no es una panacea ni un fin en sí mismo”. De allí su convicción de que la unidad opositora no debe mitificarse.

Seguías afirmó que a los dirigentes que asistieron a la reunión del jueves pasado, Henrique Capriles (PJ), Henry Ramos Allup (AD), Henri Falcón (AP), Manuel Rosales (UNT) y Leopoldo López (VP), que estuvo por Skype, los une la búsqueda de la salida electoral.

Cree que María Corina Machado y la plataforma que la acompaña, Soy Venezuela, no cuadra en ese contexto porque son partidarios de salidas violentas, que no necesariamente implican el uso de las armas, pero sí la presión: “El problema es que no conozco a ningún gobierno comunista renunciando porque se lo pidan”.

El director de Delphos, Félix Seijas Rodríguez, dijo que el revuelo por el encuentro generó una tensión extraña en la sociedad y revela el ánimo que existe: algunos sectores esperaban un encuentro de ese tipo, pero otros sospechan de la finalidad de la cita opositora. Recordó que la reunión se hizo pública porque una de las partes, Henri Falcón, lo difundió, pero considera que en la actual coyuntura deben desarrollarse muchas citas de ese tipo.

Afirmó que el problema es que “la batalla se da dentro de la misma oposición y no contra el enemigo más fuerte; eso lo percibe la gente”.

El analista explicó que lo neurálgico es que “las fuerzas opositoras logren hacer la conexión entre un ambiente institucional y la realidad que hay, como es la existencia de un autoritarismo”. “A la dirigencia le falta entender en qué situación estamos y las premisas sobre las que se trabaja. Hay un sector que impulsa la salida electoral, pero no debe verse como una vía en la que se logrará la victoria. Más que un liderazgo electoral, debe darse un liderazgo para presionar sobre el bloque de poder”, enfatizó.

Seijas Rodríguez añadió que aunque las estrategias sean diferentes, “lo importante es que todos corran sobre el mismo terreno”. “Las diferencias en las vías, si sabes a quién estás enfrentando, conducirán a la dirección correcta”.

“Ya el gobierno ni juega a dividirnos”

Henrique Capriles, ex gobernador y ex candidato presidencial, cuestionó ayer que la reunión que tuvo con otros dirigentes sea el centro del debate. “Se ha deformado tanto el ejercicio de la política que un asunto tan normal como que los líderes de algunas fuerzas partidistas de la oposición se reúnan a dirimir disensos, marcar sus diferencias y llegar a acuerdos, se ha convertido en una noticia capaz de ocultar un enorme esfuerzo ciudadano por accionar su poder en las calles”, dijo en su columna “Nuestro esfuerzo es lo verdaderamente importante”.

“Ya el gobierno ni siquiera juega a dividirnos. Su apuesta de hoy en día es mucho más bajita: quieren que las protestas sean ignoradas y para eso necesitan que nosotros mismos, quienes deberíamos acompañarlas, las ignoremos. Y más de uno cayó en la trampa, por puro egocentrismo e ignorancia política y social”, opinó el dirigente de PJ.

Refirió que en el momento que vive el país, más importante que el conclave opositor es que hay mujeres que intentan sacar adelante a su familia con un sueldo de enfermera y quienes no pueden tener un nuevo par de zapatos en más de diez años.