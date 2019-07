Excarcelada Karen Palacios bajo régimen de presentación

28 días después de que fuera emitida la boleta de excarcelación, la clarinetista Karen Palacios salió este martes del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), bajo las siguientes medidas cautelares: regimen de presentación ante tribunales, prohibición de declarar a los medios de comunicación y uso de redes sociales.

La defensa del Foro Penal, encabezada por Stefania Migliorini y Alfredo Romero, estuvo desde temprano en el centro de reclusión. Al mediodía, Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, confirmó su liberación en el programa Vladimir a la 1.

“Ella no está detenida por ser clarinetista, sino que lamentablemente –yo no voy a evaluar aquí por qué lo hizo o no– instigó a través de redes a que fuese asesinado el presidente de la República y cualquier otro chavista. No creo que sea lo correcto. El tribunal 5° de control decretó la liberación de la ciudadana, bajo régimen de presentación cada 30 días”, dijo Saab en televisión nacional, pero no fue hasta las 07:20 pm que Palacios pudo bajar la rampa y finalmente reunirse con sus familiares.

La tortura psicológica la sufrió en la Dirección de Contrainteligencia Militar, adonde llego el 1° de junio y estuvo hasta la semana pasada. Presenta un cuadro depresivo, una condición previa a su detención y agudizada por el maltrato psicológico. Mientras estuvo en el INOF fue aislada en una celda llamada “El tigrito”.

El delito imputado fue instigación pública debido a tuits que publicó en los primeros días de mayo, en los que manifestaba su posición política en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Palacios, de 25 años de edad, se formó en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y actualmente es estudiante del Conservatorio Simón Bolívar. Fue rechazada en la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, adscrita a la Compañía Nacional de Música –y esta, a su vez, al Ministerio de Cultura–, por su posición política y se lo hizo saber el coordinador de la agrupación, William Loyo.