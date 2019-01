Eva Golinger relató la "situación incómoda" que tuvo con Hugo Chávez

Eva Golinger, abogada estadounidense con nacionalidad venezolana, comentó durante un documental realizado por la cadena de noticias BBC que tuvo un momento "incómodo" con el fallecido presidente Hugo Chávez durante una entrevista.

El testimonio de la abogada apareció en el video en el documental denominado "This World 2019 Revolution in Ruins The Hugo Chavez Story", publicado el pasado 17 de enero.

"Estaba escribiendo un libro, y quería una entrevista con él. Finalmente me llamó. Él estaba sentado en una mesa en su cuarto privado, yo tenía una grabadora e inicio la entrevista. Al cabo de un rato, la situación ya no era cómoda. Me dijo: 'Yo soy el presidente, no tengo por qué explicarte mis acciones', y apagó la grabadora, empezó a masajearme inapropiadamente. Fue un momento muy incómodo y desagradable, aunque no pasó nada más allá de eso. Me dije que tenía que salir de ahí, además estaba fumando mucho, cosa por lo que no era tan conocido", dijo Golinger en el documental.