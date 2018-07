Estudiantes de Países Bajos discutieron situación política en Venezuela

Estudiantes de leyes de la Universidad de Leiden, institución más antigua de los Países Bajos, discutieron sobre los desafíos de la democracia y los derechos humanos con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (OEA).

En la actividad también se tocaron los temas sobre el impacto del crimen organizado, la corrupción en las instituciones democráticas y sobre cómo hacer justicia a las víctimas de la dictadura en Venezuela.

La información fue compartida mediante Twitter por Luis Almagro, quien también mostró fotografías del evento.

Today @UniLeiden in @CityOfTheHague I discussed with students of @LeidenLaw on the challenges of democracy & Human Rights in the Americas, the impact of organized crime, corruption on democratic institutions & how to bring justice to victims of the dictatorship in #Venezuela pic.twitter.com/NNPEQ5FCrA