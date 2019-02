Estos serían los países en los que se podría refugiar Nicolás Maduro

Nicolás Maduro podría refugiarse en lugares potenciales como México, Cuba, Turquía y Rusia ante un plan de emergencia en el que el dirigente oficialista se viera obligado a irse del país.

Unas fuentes informaron al medio estadounidense especializado Bloomberg que, a pesar de las declaraciones en las que Maduro afirma que no se irá de país, ya estableció rutas de escape ante posibles escenarios que se llevarán a cabo en corto plazo.

Dichas fuentes analizaron que Estados Unidos podría señalar a Cuba por ser Estado patrocinante de terrorismo en caso de que se cumplan estas acciones. Mientras que México posee un historial de refugiados políticos y Rusia junto con Turquía se han ofrecido para dichas acciones.

Agregaron que Cilia Flores sería la responsable de impulsar a Maduro a considerar este "plan B".

Nicolas Maduro could head to these countries for an emergency escape, sources say:



-Cuba

-Russia

-Turkey

-Mexico pic.twitter.com/HQt7StDMgf