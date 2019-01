Este fue el mensaje de Laureano Márquez a Eva Golinger

Laureano Márquez, humorista y politólogo, cuestionó este jueves las denuncias de corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro realizadas por la abogada estadounidense Eva Golinger.

“Eva Golinger repudia la corrupción en Venezuela, y dice que Maduro burla a Chávez. Eva se come la manzana y luego se lamenta”, publicó Márquez en Twitter.

El comentario del humorista ocurre luego de que Golinger calificara al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maiker Moreno, como un criminal de carrera el cual a su juicio es protegido por Maduro.

“Publiqué esto porque estoy disgustada por el nivel de corrupción y abuso del poder que consume a Venezuela. Maduro se ha burlado del legado de Chávez”, aseguró Golinger en referencia a la denuncia que había realizado en la cual aseguraba que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, es un criminal de carrera que cuenta con la protección de Maduro.

