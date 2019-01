Estas son las propuestas para restablecer la democracia en Venezuela

Ante las acusaciones de ilegitimidad que rodean la juramentación de Nicolás Maduro, el Frente de Entendimiento Nacional (FEN) realizó una serie de propuestas políticas para enfrentar al oficialismo y restablecer la democracia en Venezuela.

En un encuentro realizado en el auditorio del diario El Nacional, los miembros de la organización reiteraron su rechazo hacia la juramentación de Maduro, por considerar que los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo no fueron democráticos nitransparentes. Denunciaron que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, el acto protocolar debe llevarse a cabo en la Asamblea Nacional y no en el Tribunal Supremo de Justicia.

Los miembros del FEN quienes, a su vez, son los representantes de diversas organizaciones civiles del país, aseguraron que los próximos seis años de gobierno en Venezuela se efectuarán bajo la ilegitimidad de cargo y con un proyecto de gobierno comunista. Establecieron como agenda política las acciones de calle, las denuncias ciudadanas, las huelgas generales y la lucha por la autonomía de los poderes públicos para hacer frente al oficialismo.

Ricardo Estévez, miembro de la asociación civil Súmate, señaló que para alcanzar la democracia en el país y establecer un nuevo gobierno se debe reestructurar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aseguró que la conformación de un nuevo Poder Electoral, se puede llevar a cabo si la oposición establece un acuerdo con el gobierno que permita la realización de elecciones del órgano electoral, en los que se pueda elegir a los nuevos rectores principales y suplentes.

“Son necesarias las elecciones para un nuevo CNE, el cual debe ser libre y transparente. No estamos hablando de dos rectores para el oficialismo, dos para la oposición y uno independiente. No, lo que dice la Ley es que los cinco deben estar desvinculados de asociaciones político-partidistas. Lo primero que hay que construir es una forma constitucional y legal de justificar la constitución de los cinco rectores principales y sus 10 suplentes. Hay que sentarse con el régimen. Hay que sentarse con el PSUV, no solo con los que están en contra de Maduro, hay que sentarse con los que están con él”, agregó.

Estévez señaló que la oposición debe consolidar los encuentros ciudadanos para poder contar con el apoyo necesario de la población pues, a su juicio, el cambio de gobierno necesita de una oposición que represente a la ciudadanía y que, a su vez, sepa velar por los intereses de los

venezolanos, bajo un liderazgo libre y transparente.

“Algunos voceros de la Asamblea Nacional han dicho que nosotros no tenemos por qué enjuiciarlos porque la sociedad espera que ellos hagan todo el trabajo. No, nosotros como sociedad civil tenemos parte del trabajo, pero si ellos son los responsables de ese trabajo tienen que escucharnos. Tienen que escuchar para que tengan la presión de todos nuestros movimientos", dijo.

Los representantes del FEN expresaron su apoyo al respaldo de la comunidad internacional. Indicaron que seguirán trabajando para mantenerlos como aliados, pero manifestaron su desacuerdo en la decisión que han tomado algunos países de retirar a sus embajadores de

Venezuela, pues aseguran que terminar con las relaciones diplomáticas aislará aún más al país.

“El problema no es la unidad, sino cómo entender esa unidad. Tiene que haber congruencia de objetivos para que todos vayan hacia un mismo sentido. Es la sociedad la que tiene que decir hacia dónde ir porque ella está más clara que los políticos”, sostuvo Ricardo Sansone, coordinador de Familia Metro durante su intervención.

Por su parte los representantes del sector educativo y de jubilados señalaron que las denuncias sobre la situación política, social y económicas del país deben realizarse ante las Asamblea Nacional y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, pues consideran que llevar documentos a los poderes públicos que ejercen en Venezuela significa validar la ilegitimidad de las instituciones que están manipuladas por el gobierno.