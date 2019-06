Estados Unidos reconoció extensión de duración de pasaportes venezolanos

El gobierno de Estados Unidos reconoció este viernes la extensión de los pasaportes venezolanos vencidos anunciado por el presidente interino Juan Guaidó, señalando que podrán ser utilizados para solicitar visas.

"Los Estados Unidos reconocen esta extensión de la validez del pasaporte para la emisión de visas y otros fines consulares. La Aduana y la Patrulla Fronteriza también reconocerán los pasaportes cubiertos por este decreto", señaló el Departamento de Estado de EE UU en un comunicado.

Acotó que los ciudadanos provenientes de Venezuela que se encuentran en territorio estadounidense podrán utilizar los documentos para cualquier trámite consular. Sin embargo, la medida no altera el requisito de la visa para ingresar al país.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció este viernes que todos los pasaportes venezolanos, incluso los que estén vencidos, tendrán una extensión de vigencia por cinco años más después de su fecha de expiración.

