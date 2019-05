“Estado La Guaira”, la nueva equivocación de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro confundió este miércoles el estado Vargas con su capital La Guaira durante un acto político realizado en la entidad.

“Que alguien le diga a Maduro que se denomina estado Vargas, no estado La Guaira”, publicó la abogada defensora de DD HH, Rocío San Miguel en su cuenta de Twitter.

El hecho fue motivo de burla por parte de usuarios de las redes sociales, los cuales recordaron que no es la primera vez que Maduro se refiere a La Guaira como un estado.

“¡Bueno! El sabeloto Maduro llama al estado Vargas, 'estado La Guaira'...O sea, que ya le cambiaron el nombre a los estados ¿Qué dicen los maduristas?”, cuestionó un usuario de la red social.

Maduro dijo ESTADO LA GUAIRA...

Obviando que es una ciudad capital y no un estado venezolano en sí.



No me causa gracia, ni nada por el estilo.



solo aumenta mi indignación, mi asco, mi vergüenza.



no debe pasar un día más con la banda presidencial.



*Náuseas*