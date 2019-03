La calma y esperanza se adueñó de la voz de Romy Marrero, esposa de Roberto Marrero, jefe del despacho de la Presidencia de Juan Guaidó, a pesar de que, estando en el exterior, se enteró que el padre de su hijo fue detenido por funcionarios de seguridad venezolanos en plena madrugada y su casa fuese destruida.

Aproximadamente a las 2:00 am de este jueves, un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron los apartamentos de Roberto Marrero, jefe del Despacho del presidente interino Juan Guaidó, y del diputado Sergio Vergara. Luego de varias horas, los funcionarios sin una orden previa se llevaron a Marrero, quien notificó que los efectivos habían colocado armamentos y granadas dentro de la vivienda.

Romy Marrero denunció que la detención de su esposo es un ataque directamente en contra de Juan Guaidó. “Esto es un ataque contra el equipo de Guaidó y su persona, porque Roberto es un líder, un estratega y es alguien cercano al entorno de Guaidó. Simplemente como a Guaidó no lo pueden tocar pues escogen a Roberto que no tiene inmunidad, pero esta detención no tiene ningún sentido y confío en que pronto lo van a liberar”, dijo.

Marrero explicó en exclusiva a El Nacional que su esposo la llamó aproximadamente a las 2:00 am y le dijo que un numeroso grupo de funcionarios estaban tumbando la puerta del diputado Sergio Vergara, quien vive frente a ellos, y luego atacarían su vivienda. Además explicó que allanaron los apartamentos de todos los vecinos que estaban en el edificio, en “un procedimiento muy violento y sin ninguna orden”.

“Roberto le gritó al diputado Vergara, quien vive al lado de nosotros, que le estaban sembrando armas dentro de la vivienda y los vecinos dijeron que escucharon que(los funcionarios) estaban llamando a personas del equipo antiexplosivos para también sembrar explosivos”, acotó.

La esposa del jefe de despacho del presidente interino negó que recibieran amenazas de muerte o de algún tipo, pero que conocían los “operativos” que realizan los organismos del Estado en contra de dirigentes políticos y periodistas.

“Los organismos hacen allanamientos ilegales, apresan a políticos, periodistas, entre otros por lo que a pesar de no haber amenazas en contra de nosotros, si teníamos la sospecha de que esto podía pasar”, dijo.

Marrero detalló que la detención de su esposo no tiene ningún sentido y que confía en que pronto lo van a liberar.

“La verdad no le he dicho a mi hijo aún de la detención pensando que esto va a tener un pronto desenlace y que a Roberto lo van a liberar lo más pronto posible. Él se va a sentir contento de que la lucha continúa y yo, como su esposa, lo he apoyado siempre. Roberto es un hombre que tiene muchos años en la política que siempre ha tenido una carrera intachable, que ha sido una pieza clave en la unión de los partidos políticos y en la reestructuración de la democracia”, señaló.

Diversos países de la región, de la comunidad europea y Estados Unidos exigieron la liberación de Marrero así como también responsabilizaron a Nicolás Maduro del secuestro.

La esposa de Roberto Marrero indicó que contar con el respaldo de la comunidad internacional ha sido de mucha importancia y es vital contar con las alianzas de los diversos países de la región.

“El apoyo internacional es fundamental porque desde aqui le estamos poniendo un mundo para recuperar la democracia pero necesitamos el respaldo de los demás países, porque hacerlo solo es más difícil”.

Además envió un mensaje a los funcionarios que ejecutaron la orden de allanamiento a “que recapaciten como han hecho en otras oportunidades” y le otorguen la libertad ante una “detención sin sentido”.

“La decisión de la captura es un atentado contra Juan Guaidó y contra un personaje clave en la política y en los movimientos que están realizando en estos momentos como Roberto Marrero”.

En la tarde del mismo jueves, Joel García, abogado de Roberto Marrero, aseguró que el político fue trasladado hacia la sede de El Helicoide, y que funcionarios no le permitieron observar el estado en el que se encuentra

"Roberto Marrero se encuentra actualmente en El Helicoide, no lo hemos podido ver pero sí sabemos a ciencia cierta que se encuentra ahí", indicó el abogado a los periodistas.

En las últimas semanas se han registrado numerosos casos sobre detenciones por parte de organismos del Estado a dirigentes políticos y a periodistas, en el que luego de su detención le son imputados diversos cargos como: asociación para delinquir, instigación al odio, entre otros.

Néstor Reverol informó que el Sebin "desmembró red criminal que querían efectuar ataques terroristas al país"

García aseguró este jueves que funcionarios policiales no le han permitido constatar el estado del dirigente de Voluntad Popular, que está recluído en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, desde la madrugada de este jueves.