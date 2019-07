Esposa de Fernando Albán asegura que aún no sabe cómo murió el concejal

Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, asegura que aún no sabe cómo murió su esposo, quien estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Plaza Venezuela y fue hallado sin vida en las adyacencias del ente de seguridad el 8 de octubre pasado .

En una entrevista ofrecida a la periodista Carla Angola, Osío detalló que luego de nueve meses de la muerte de Albán las autoridades venezolanas no le han entregado el expediente de la autopsia.

“Hay algunos elemnetos que se han podido evaluar pero lo poco que hay en el expediente no lo tenemos, no nos han dado las pruebas, no tenemos la autopsia ni el levantamiento del cadáver. No hemos tenido acceso a nada", dijo.

Osío explicó que, aunque pidió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se abra una investigación del caso, aún no ha tenido respuesta.

"En abril hicimos esa solicitud y pedimos, además, medidas cautelares para la protección de los restos por temor a desaparición, pero no hemos tenido respuesta", agregó.