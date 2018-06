Esposa del general Vivas a Cabello: “Casi matas al general Vivas”

Estrella Vitora, esposa del general Ángel Vivas, responsabilizó a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, por el estado de salud que presenta su esposo luego de su liberación de El Helicoide.

“Como esbirro mayor del colombiano Nicolás Maduro casi matas al general Vivas”, dijo Vitora en su cuenta de Twitter.

La esposa del general Vivas retó a Cabello a ir al Centro Médico Docente La Trinidad para que muestre las condiciones de salud de su esposo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión.

“Te reto a que vengas (…) y le muestres al pueblo que el sufrimiento de la familia Vivas es falso. Te reto a que en vivo nos desmientas”, expresó Vitora en su cuenta de Twitter.

Estrella Vitora informó este miércoles que el general Vivas fue intervenido quirúrgicamente de la próstata y tres hernias que tenía alojadas a nivel abdominal. Indicó que fueron producto de los golpes que recibió mientras se encontraba detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

. @dcabellor TU NO APRENDES. No insistas en tapar el sol con un dedo. No sigas burlandote de la inteligencia de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional y del pueblo humilde d Venezuela. Como esbirro mayor del colombiano @NicolasMaduro casi matas al @Gral_Vivas_P INOLVIDABLE! pic.twitter.com/Vv20E6UQc0