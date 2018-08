Escotet: Intervención de Banesco es ilegal y desproporcionada

Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco Grupo Financiero Internacional, aseguró este viernes que la intervención de la institución bancaria fue ilegal y desproporcionada.

Agregó que Banesco no está en venta y que seguirán trabajando. “Banesco no se vende. No hemos recibido ninguna oferta de venta ni la queremos escuchar. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante los últimos 42 años de nuestra vida”, aseguró.

Escotet calificó como una vergüenza la actitud de la asociación bancaria de Venezuela tras la intervención de Banesco y dijo que han perdido una fuerte cantidad de depósitos desde ese momento.

Señaló, por otro lado, que a pesar de la intervención atendieron el proceso de reconversión bancaria, aumentaron el capital y pasaron el trillón de bolívares; sin embargo, perdieron más de 600 empleados.

“Se han ido por sus medios y nadie quiere venir trabajar a un banco intervenido", comentó.

#AHORA 10:32am | "Banesco no se vende. No hemos recibido ninguna oferta de venta ni la queremos escuchar. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante los últimos 42 años de nuestra vida" #10ago - vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/joueOD8qSO — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 de agosto de 2018

#AHORA 10:23am | Escotet: "Es una vergüenza la actitud de la asociación bancaria de Venezuela ante la intervención de Banesco. Exijo lo que nos corresponde como principal actor de esa institución" #10ago - vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/g2AAlrv4AU — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 de agosto de 2018

#AHORA 10:19am | También señaló que ha perdido fuerte cantidad de depósitos. "En medio de la intervención no hemos dejado de atender el proceso de reconversión bancaria, aumentamos capital y hemos pasado el trillón de Bs en total de activos" #10ago - vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/r3XIElfPMT — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 de agosto de 2018

#AHORA 10:17am | Escotet : "Banesco ha perdido mas de 600 empleados desde el proceso de intervención, se han ido por sus medios y nadie quiere venir trabajar a un banco intervenido" #10ago - vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/djFYRFVVCy — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 de agosto de 2018

9:48am | Escotet señaló que siente temor por lo que ha pasado pero que sigue en el país defendiendo a la institución y a sus empleados. "Lo mas grave fue la detención de los once integrantes de la junta directiva de Banesco de forma ilegal" #10ago - vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/T7TkDYyxSq — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 de agosto de 2018

9:42am | Escotet dijo que mantuvo prudencia durante los 90 días de la intervención de la entidad financiera, pues esperaba que se aclarara la situación, en especial el tema de los supuestos vínculos de Banesco con la operación Manos de Papel #10ago - vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/nhpmTYEaev — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 de agosto de 2018